Все больше отдаляются: Меган Маркл посетила важное мероприятие без принца Гарри

Фото: www.globallookpress.com/Andres Castilla/Colombian Vicepr

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Что на самом деле происходит в отношениях у герцогов Сассекских?

Слухи о трещине в отношениях Меган Маркл и принца Гарри с каждым днем только крепнут. Повод подкидывают сами супруги. Например, недавно герцогиня Сассекская посетила презентацию средства для волос в гордом одиночестве. Остается лишь гадать, почему принц Гарри в очередной раз не составил ей компанию.

Косметическое средство создала подруга Маркл Кэди Ли, сообщило издание Daily mail. Для мероприятия Меган облачилась в элегантный черный брючный костюм: топ без бретелек и брюки. Образ она дополнила золотыми сережками, подвеской на тонкой цепочке и несколькими кольцами. Выглядела Маркл роскошно. Жалко, что рядом не было супруга, который по достоинству смог бы оценить красоту герцогини.

Раньше они почти всегда появлялись на публике вместе, но в последнее время все чаще их замечают порознь. К примеру, недавний день рождения принц Гарри встретил не в компании жены, а с друзьями в горах. Кроме того, герцог в одиночку посещал официальные мероприятия.

Маркл также все сильнее привыкает к выходу в свет без супруга: мероприятие Half The Story, а также гала-концерт в поддержку детской больницы Лос-Анджелеса она посетила в одиночку.

Герцоги Сассекские состоят в браке с мая 2018 года. Они растят пятилетнего сына Арчи и трехлетнюю дочь Лилибет.

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