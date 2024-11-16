Президент Абхазии уехал в родное село после ультиматума оппозиции

Фото: © РИА Новости/Валерий Шарифулин

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В республике уже несколько дней проходят митинги против ратификации договора об инвестициях с Россией.

Президент Абхазии Аслан Бжания покинул здание МВД в Сухуме, откуда вел переговоры со своими сторонниками, сообщила пресс-служба политика в Telegram-канале. Бжания отказался от требования оппозиции уйти в отставку и уехал в село, где родился и вырос.

«Президент покинул здание МВД и будет находиться в селе Тамыш», — говорится в сообщении.

В Сухуме противники парламентского соглашения об инвестициях между Абхазией и Россией устроили массовые митинги. Оппозиция считает, что ратификация лишит их суверенитета и приведет к проблемам с экономикой. Люди требуют отложить принятие закона на весну, когда выборы президента уже состоятся.

Протесты начались в ночь с 11 на 12 ноября. Крупный митинг состоялся 15 ноября, когда в парламенте должно было состояться заседание. Эксперты считают, что основная причина этих акций связана скорее с предстоящими выборами, чем с нежеланием сотрудничать с Россией.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Абхазии протестующие протаранили ворота забора парламента на грузовике.