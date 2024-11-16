Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Неужели и артистка поддалась чарам и обаянию женатого коллеги?

Под влияние чар женатого рэпера Natan попала новая жертва - певица Слава не постеснялась и призналась в любви к нему.

Осыпать коллегу нежными словами и признаниями знаменитость решила во время съемок одного из музыкальных шоу. Там Natan исполнял песню с девушкой, которая всегда мечтала стать звездой — Ульяной Каракоз. А после выступления жюри оценило их дуэт. Тогда слово взяла певица Слава.

«Раз я здесь, не могу не сказать: я так люблю Natan — даже не можете себе представить как! Господи, когда я его вижу… А когда я его слышу — все! Сегодня у него случился творческий косяк: Natan затмил участницу. Или я так думаю, потому что так его люблю? Не знаю, не могу ничего с собой поделать», — восхитилась певица.

В свете последних событий в жизни Natan эта фраза для поклонников звучала, как новая интрижка артиста. Ведь совсем недавно стало известно, что певец во время съемок одного из популярных реалили-шоу целовался с блогером Лерчек. А после вскрылось, что у него была интимная связь с певицей Бьянкой.

Natan связь с Лерчек отрицать не стал, а об интрижке с Бьянкой решил и вовсе не высказываться. Однако на днях заявил — все его действия были заранее спланированными. К слову, жена артиста съехала от него еще в июне, когда он признался ей обо всех изменах по возвращении со съемок шоу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что думает балерина Анастасия Волочкова об интрижках Natan.