Подкрадули жар-птицы: Волочкова похвасталась уникальным подарком от Баскова

Фото: Кадр из видео Анастасия Волочкова | ASMR, шоу Гоши Карцева/ВКонтакте

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Туфли артистке подарили более десяти лет назад, во время романтического путешествия на Мальдивы.

Удивительные туфельки жар-птицы подарил золотой голос России певец Николай Басков балерине Анастасии Волочковой. Об этом звезда рассказала модельеру Гоше Карцеву в новом шоу.

Это произошло еще в 2013 году — во время романтического путешествия пары на Мальдивы. Презент стал по-настоящему уникальным для балерины.

«Мы улетали с острова. И когда к острову подошла яхта, чтобы нас увозить, он попросил меня подождать немножко. На берегу, на мостике. И через десять минут вернулся уже вот с такими прекрасными башмачками», — рассказала балерина.

Туфли на высоком каблуке, полностью покрытые разноцветными перьями, Волочкова использовала в одном из своих выступлений для образа непобедимой жар-птицы.

«Он (Басков — Прим.ред.), видимо, чувствовал и знал, что про жар-птицу будет мое шоу», — полагает Волочкова.

Помимо неординарных «подкрадуль», балерина показала любимые пуанты, веер, с которым не расстается уже 25 лет, открытки с ее изображениями, собственное фото в рамке, песок с Мальдив и прочие дорогие сердцу штучки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Волочкова шокировала поклонников снимками своего тела.