Умер режиссер Александр Панкратов

Фото: Кадр из фильма «Не покидай меня, любовь», 2001г.

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Сердце заслуженного деятеля искусств России остановилось на 79-м году жизни.

На 79-м году жизни скончался заслуженный деятель искусств России, режиссер игрового кино Александр Панктратов. Печальное известие сообщила пресс-служба Союза кинематографистов РФ, отметив — проститься и проводить в последний путь можно будет 18 ноября на Востряковском кладбище.

«Не стало нашего друга и коллеги Александра Панкратова. Приносим соболезнования родным и близким Александра Андреевича», — написали в сообщении.

Панкратов родился 4 сентября 1946 года в Харькове. В 22 года он окончил операторский факультет ВГИКа и до 1974 года работал по специальности. Был оператором таких документальных телефильмов, как «Удивительный мальчик», «С песней по жизни», «Нервы-нервы», анимационного фильма «Голубой щенок».

В 33 года он окончил режиссерский факультет ВГИКа, а после приложил руку к таким фильмам, как: «Портрет жены художника», «Счастливая, Женька!», «Проделки в старинном духе», «Прощай, шпана замоскворецкая», «Завтра», «Борода в очках и бородавочник (Эмигрантка)», «Путешествие автостопом».

В 1980-1990-е годы ему пришлось оставить карьеру. Всему виной тяжелая экономическая ситуация. За эти годы он успел поработать водителем автомобиля и попробовать себя в качестве бизнесмена. Со вторым не задалось. В начале нулевых занялся литературной деятельностью. В 2006-м выпустил книгу прозы «Звездное небо над Потылихой».

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