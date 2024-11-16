Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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На подготовленные расчеты российские артиллеристы тратят всего несколько минут от получения координат цели до выстрела.

Артиллеристы морской пехоты Северного флота уничтожили склад боеприпасов противника на каховском направлении.

Во время полета над правым берегом Днепра оператор БПЛА выявил автомобиль ВСУ, который выгружал боеприпасы в заброшенное здание. После подтверждения цели артиллеристы в считанные минуты развернули орудие и рассчитали координаты для стрельбы. Личный состав пушки «Гиацинт-Б» точным попадание уничтожил склад боеприпасов, расчет БПЛА зафиксировал поражение и детонацию боеприпасов.

Российские артиллеристы ежедневно работают в сложнейших условиях, на подготовленные расчеты тратят всего несколько минут от получения координат цели до выстрела.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.