«Бобровая» луна в субботу вызовет недомогание

Фото: 5-tv.ru

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В этот день небесное тело можно будет рассмотреть невооруженным глазом.

В эту субботу весь мир будет наблюдать необычное астрологическое явление — Бобровую Луну. Считается, что она может вызывать недомогание и влиять на эмоции, и этому, как выяснилось, есть объяснение.

Данное полнолуние совпадает с Суперлунием, когда светило максимально приближается к Земле. Люди верят, что такое положение небесного тела особенным образом влияет на ментальное и физическое здоровье. Оно также может повлиять на ваше настроение. Рациональное в период Бобровой Луны уходит на второй план, эмоции же берут бразды правления. Очень важно в такое время прислушаться к себе, обратить внимание на ментальное состояние.

Свое название данное астрономическое явление получило благодаря коренным народам Северной Америки. Индейцы считали, что в ноябре особую активность проявляют бобры. Они заботятся о потомстве, укрепляют и строят хатки с плотинами. Поэтому полнолуние решили назвать «Бобровым» из-за одинаковой активности спутника и животных.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что такое Бобровое суперлуние ноября. Самое мощное полнолуние можно будет увидеть 16 ноября.