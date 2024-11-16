Су-25 разбили технику ВСУ в курском приграничье. Лучшее видео из зоны СВО

Опубликовано видео, как Су-25 нанесли удары по бронированной технике ВСУ

Фото, видео: © РИА Новости/Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Пуски ракет выполнялись парами с малых высот.

Экипажи штурмовой авиации ВКС России на штурмовиках Су-25 нанесли ракетные авиационные удары по позициям противника в приграничных районах Курской области — уничтожены замаскированная бронированная техника и личный состав ВСУ. Самые яркие кадры из зоны СВО — смотрите в материале 5-tv.ru.

Пуски ракет выполнялись парами с малых высот. После применения авиационных средств поражения были выпущены тепловые ловушки, затем экипажи и вернулись на аэродром вылета.

После боевых вылетов, специалисты инженерно-технического состава выполнили регламентные работы по обслуживанию самолетов и подготовке авиационной техники к повторному боевому вылету.

Спецоперация России по защите Донбасса

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.