«Никто не взял трубку»: Немоляева ответила на сообщения о госпитализации брата

Фото: ИЗВЕСТИЯ/ERS/Андрей Эрштрем

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Актриса подозревает, что новость может оказаться фейком.

Актриса Светлана Немоляева не знает о госпитализации своего 87-летнего брата — режиссера балета Большого театра Всеволода Немоляева. В разговоре с NEWS.ru она призналась, что о возможных проблемах брата со здоровьем сообщили журналисты, а не родственники.

«Я не знаю, я нахожусь на съемке с девяти утра. Мне сейчас позвонили журналисты, сказали, что Всеволода якобы госпитализировали. Но мне из родственников никто об этом не сообщал. Я позвонила родным сама сразу, как узнала, но никто не взял трубку. Может, это фейковые новости, потому что как-то странно», — заявила актриса.

Ранее СМИ сообщали, что Всеволода Немоляева экстренно госпитализировали в Москве. Утверждалось, что мужчина упал дома и сильно ударился головой.

Карьера Немоляева началась в 1956 году, когда мужчина стал артистом балетной труппы Большого театра. В 1970 году он окончил ГИТИС и с 1977 года работал режиссером балета. Является «Заслуженным работником культуры РСФСР».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что умер заслуженный артист РСФСР Георгий Асатиани.