«Война с преступностью»: США предрекли боестолкновения на собственной территории

Фото: www.globallookpress.com/Rafael Hernandez

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Полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор заявил о «полном бардаке» в стране.

Соединенные Штаты ожидает война с преступностью на собственной территории. К этому приведет попытка нового президента Дональда Трампа закрыть границы для нелегальных мигрантов. Такое заявление сделал полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.

«Президент говорит, что хочет обеспечить безопасность границ. Я не уверен, что он понимает, что это значит. Это нелегко, потому что, как только мы перекроем денежные потоки, которые наркокартели привыкли получать в огромных количествах, у нас начнутся войны внутри Соединенных Штатов, потому что наркокартели по всей стране. У нас будет война с преступностью», — сказал он в эфире YouTube-канала бывшего члена палаты представителей от Республиканской партии США Рона Пола.

Макгрегор добавил, что лично он не возражает против планов Трампа депортировать незаконных мигрантов. Однако непонятно, как новый глава государства намеревается это сделать. Кроме того, это потребует для страны огромного количества рабочей силы, которая должна будет прийти из армии, национальной гвардии и морской пехоты, отметил военный.

«У нас полный бардак! Давайте назовем это так», — резюмировал Макгрегор.

Также он выразил сомнение по поводу целесообразности присутствия американских военных в Европе. По мнению Макгрегора, США сейчас не могут позволить себе держать их там.

«У нас сейчас нет возможности вести крупную региональную войну где бы то ни было. У нас есть эта штука, растянутая вдоль границ Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и вплоть до Румынии, которую мы называем армией США. Это абсурд! Для чего они там сидят и ждут, пока их накормят?» — задался вопросом эксперт.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дуглас Макгрегор предрек США отказ от мировой военной гегемонии из-за нехватки средств и исчерпанного доверия со стороны других государств.