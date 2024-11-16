Еще одна с тайным смыслом: Егор Крид похвастался новой татуировкой

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Некоторые поклонники уверены, что она связана с личной жизнью рэпера.

Рэпер Егор Крид набил новую татуировку —маленькую розу под мочкой уха. Артист уже похвастался ею в своих соцсетях.

О том, посвящена ли она какой-нибудь девушке или же важному событию из жизни, Егор поклонникам не поведал. Поэтому подписчики самостоятельно принялись искать потаенные смыслы. Поклонники знают — каждый рисунок на теле исполнителя хита «Самая самая» несет в себе определенную ценность, и этот случай — не исключение.

Первую татуировку Крид набил еще в 14 лет. Надпись «CUM DEO», что в переводе с латыни означает «C Богом», он сделал на правой руке, между локтем и кистью. Певец заявлял, что после этого его жизнь начала серьезно меняться.

«Сначала я не верил, что это связано с тату, но позже у меня полностью поменялось представление о татуировках. Татуировка показала мне правильный путь и указала на вещи, которые не надо делать», — признавался артист.

Егор так увлекся татуировками, что позже набил две сложенные ладони, а в дальнейшем и две одинаковые надписи на запястьях «One love». Тогда Крид уточнил, что они имеют отношение к родителям и сестре. Дальше было изображение певца Майкла Джексона, совы, сидящей на жердочке, и льва с большой гривой.

Новая татуировка Крида на шее. Instagram*/egorkreed

Кроме того, некоторые татуировки артиста связаны с личной жизнью. К примеру, на запястье Крида красуется буква «н» в память о романе с коллегой Нюшей. Теперь же возле мочки уха красуется небольшая роза. Рисунок певец набил в Лос-Анжделесе. Теперь же поклонникам остается гадать: то ли артист набил тату в память о победительнице шестого сезона реалити-шоу «Холостяк» Дарьи Клюкиной, которой дарил розы, то ли тем самым намекнул на отношения с фигуристкой Алиной Загитовой. Ее часто стали замечать в компании певца.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Егор Крид чуть не стал причиной увольнения администратора барбершопа.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ