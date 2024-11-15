Названа предварительная причина пожара в приюте подмосковного Одинцово

Фото: 5-tv.ru

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В результате ЧП несколько человек госпитализированы в тяжелом состоянии.

Предварительной причиной пожара в доме помощи пострадавшим от насилия женщинам в подмосковном Одинцово стала аварийная работа электросети. Об этом 5-tv.ru сообщил источник в оперативных службах.

По данным областного Минздрава, в результате ЧП пострадали шесть человек. Пятеро из них были доставлены в одно из медучреждений Московской области. Состояние каждого оценивается как тяжелое. Врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь.

Одному из них пострадавших помощь была оказана на месте, от госпитализации он отказался.

Ранее 5-tv.ru выяснил, что среди госпитализированных пострадавших трое детей — две девочки шести месяцев и пяти лет, а также трехлетний мальчик.

Возгорание произошло в частном трехэтажном доме в СНТ «Горицвет». Местные жители сообщают, что в здании располагался приют для женщин, попавших в рудную ситуацию. Известно, что из горящего дома один из соседей вывел 15 детей и пятерых взрослых.

Ранее 5-tv.ru сообщал о пожаре в парк-отеле LES Art Resort в поселке Дорохово Московской области.