Одинцовская прокуратура выясняет причины пожара в благотворительной организации

Фото: Прокуратура Московской области

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Возгорание произошло около восьми часов вечера.

Прокуратура Московской области поставила на контроль ситуацию с возгоранием в филиале благотворительной организации помощи женщинам, оказавшимся в сложной ситуации, расположенном в Одинцово. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

«В ходе проверки, проведение которой поручено Одинцовской городской прокуратуре, будет дана оценка исполнению ответственными лицами требований федерального законодательства, в том числе о пожарной безопасности, и при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — написали в сообщении.

Возгорание произошло в подмосковном городе Одинцово в частном трехэтажном доме в СНТ «Горицвет» в восемь вечера в филиале благотворительной организации. По данным 5-tv.ru, в ходе пожара пострадало пять человек, среди них трое детей — две девочки шести месяцев и пяти лет, и один мальчик трех. Все они госпитализированы в связи с отравлением продуктами горения. В настоящий момент тушение пожара продолжается.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пятеро пострадали в ходе пожара в приюте подмосковного Одинцово.