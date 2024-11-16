Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Как теперь обе семьи признаются друг другу в случившемся — станет известно позднее.

Рэпер Джиган похоронил козу, а дети разгромили его особняк за 200 миллионов. Как сообщает StarHit, все произошло в рамках нового шоу, в котором снимается звездная семья.

По сценарию проекта Самойлова и Джиган отправились на некоторое время жить в деревню, а чета Морозовых поехала узнавать реалии городской жизни.

«Дорого-богато» в семье Морозовых

Деревенская пара явно не была готова увидеть шикарный особняк с бассейном и ассистентами. Когда они только заселились, то сразу принялись искать новую няню. Глава семьи Виталий Морозов из трех кандидаток выбрал самую молодую Ксению.

Девушка оказалась не робкого десятка. Она осознала где теперь будет работать и поэтому позволила наследникам Морозова устроить в доме арт-терапию. Дети разрисовали стены в прихожей, а потом порвали игрушки, разрушили светильники, прикроватные столики и диваны. Когда Морозов вернулся в особняк, он был в шоке.

«Это получается, мы разгромили чужой дом?» — поинтересовался отец.

Разъяренный Виталий Морозов позвонил директору девушки и предложил найти решение по разрушенной гостиной.

Деревенская жизнь рэпера Джигана и Оксаны Самойловой

Тем временем, Оксана и Джиган прекрасно проводили время в деревне. Самойлова отметила, что она отдохнула от смартфона, интернета, новостей. Этому она предпочла уборку и заботу о домашних питомцах. Но, вот здесь, Джигана и Оксану ждал шок.

Ничего не подозревающий рэпер, решил подоить козу, но когда открыл дверь сарая, то увидел ее бездыханное тело. Естественно, что о трагедии узнали все жители. Никто не понимал, что конкретно произошло. Однако они выдвигали версии об отравлении и приступе.

«Как так? Что случилось? Мы при детях о таком никогда не говорили», — отметила Самойлова.

Пара приняла решение похоронить козу на поле семьи Морозовых. Но как правильно рассказать им об этом — они не решили.

Съемки проходили летом, у Джигана и Самойловой тогда еще не появилась знаменитая уже теперь козочка Мими. Возможно, именно после гибели козы Морозовых звездная чета и загорелась появлением в доме оригинального питомца.

Ранее 5-tv.ru писал, что Самойлова раскрыла стоимость кардигана для своей козы Мими.