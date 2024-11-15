Полицейский застрелил женщину и совершил суицид возле кладбища под Оренбургом

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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Перед жестокой расправой правоохранитель заковал свою знакомую в наручники.

В Оренбургской области возле кладбища в поселке Первомайский сотрудник полиции совершил преступление. Участковый расправился с женщиной, выстрелив ей в голову, а после покончил с собой. О жуткой трагедии сообщает Объединенная пресс-служба судов Оренбургской области.

Как рассказали представители суда, правоохранитель перед совершением преступления заковал свою знакомую в наручники, а после выстрелил в погибшую из табельного пистолета. Перед этим полицейский сидел в служебной машине. Выжидал ли он женщину, пока неизвестно. Женщина скончалась, не дождавшись бригады скорой помощи. После преступления мужчина вернулся в машину и покончил с собой.

По факту случившегося правоохранители возбудили уголовное дело в отношении участкового уполномоченного полиции. Материалы уже поступили в районный суд, который назначил заседание.

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