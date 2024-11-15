Пятеро пострадали в ходе пожара в приюте подмосковного Одинцово

Фото: 5-tv.ru

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Возгорание произошло в частном трехэтажном доме в СНТ «Горицвет».

Пятеро человек пострадали в ходе пожара в приюте подмосковного Одинцово. По предварительной информации 5-tv.ru, они госпитализированы в тяжелом состоянии. Среди них трое детей — две девочки шести месяцев и пяти лет, а также трехлетний мальчик.

Возгорание произошло в частном трехэтажном доме в СНТ «Горицвет». Местные жители сообщают, что там располагался приют. Известно, что из горящего здания один из соседей вывел 15 детей и пятерых взрослых.

По уточненной информации, в доме располагался приют для женин, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Огонь охватил мансарду, есть угроза перехода возгорания на второй этаж.