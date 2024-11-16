Центробанк отменит лимит полной стоимости займа по кредитным картам

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

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Регулятор уличил ряд кредитных учреждений во введении заемщиков в заблуждение.

Центробанк с 1 января по 31 марта 2025 года отменит ограничение полной стоимости займа по кредитным картам. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

Уточняется, что решение принято из-за некорректной практики расчета полной стоимости кредита несколькими крупными банками, которые выдают основной объем займов.

По данным ЦБ, ряд банков предлагают по кредитным картам так называемый промопериод с минимальными ставками, по истечении которого ставки существенно возрастают. При этом банки рассчитывают полную стоимость кредита на основе ставок, установленных в промопериод.

Однако низкие ставки, действующие в промопериод, не могут использоваться для расчета полной стоимости займа, так как это противоречит законодательству и вводит заемщиков в заблуждение, подчеркнули в Центробанке.

Регулятор пояснил, что полную стоимость кредита необходимо рассчитывать исходя из максимальных платежей заемщика, установленных вне промопериода.

Центробанк предупредил кредитные учреждения о недопустимости подобных практик и предписал им оперативно устранить нарушения.

На днях в ЦБ не исключили очередного повышения ключевой ставки в декабре. Вместе с тем регулятор ожидает, что в новом году инвестиции в экономику останутся на рекордном уровне. За счет этого выровняются спрос и предложение, что приведет к замедлению инфляции.

В Госдуме, в свою очередь, отметили, что поддерживают усилия Банка России по борьбе с инфляцией и считают абсолютно оправданным ужесточение денежно-кредитной политики в текущей ситуации.

От высокой инфляции страдает бюджет, так как возникают дополнительные расходы, связанные с необходимостью индексировать в повышенном объеме социальные и другие расходы, отметил первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Константин Бахарев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что с апреля будущего года Центробанк начнет ограничивать выдачу ипотечных и автомобильных кредитов населению. Соответствующий законопроект был принят Госдумой в окончательном чтении.