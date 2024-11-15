Фото: www.globallookpress.com/

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Местные власти намерены и дальше избавляться от российского культурного наследния, но средств на это пока нет.

Памятники поэтам Александру Пушкину и Михаилу Лермонтову снесли экскаваторами в Кривом Роге в Днепропетровской области Украины. Об этом сообщает издание «Первый Криворожский» со ссылкой на управление культуры исполкома Криворожского городского совета.

Отмечается, что в Центрально-Городском районе 15 ноября власти демонтировали памятники российским поэтам. Сооружения увезли на грузовике. По информации издания, так поступили, чтобы «избавиться от влияния России».

Местные власти заявили, что продолжат сносить памятники российским деятелям культуры, но чуть позже — средств в бюджете на это пока нет.

Ранее 5-tv.ru писал, что Украина готовит провокации с применением химоружия. В то же время союзники Киева поставляют ВСУ боеприпасы с токсичным гексахлорэтаном. Эти компоненты поражают центральную нервную систему, органы дыхания, печень, почки. Такие снаряды должны были быть изъяты из арсеналов. Может, их и изъяли, но, как мы видим, не утилизированы и теперь передают Украине.