Лавров заявил о желании Запада «вбить клин» между Россией и Китаем

Лавров: Китай не обращался к России по поводу сотрудничества Москвы и Пхеньяна

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Филиппов; 5-tv.ru

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При этом дипломат указал: на Западе идут рассуждения о том, что нужно помочь «завершить историю вокруг Украины».

Запад пытается «вбить клин» между Россией и Китаем. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос обозревателя «Известий» Виктора Синеока о публикации в западных СМИ о якобы недовольстве Пекина тесным сотрудничеством Москвы и Пхеньяна.

«Не знаю, что за этим стоит, какие там расчеты, но, наверное, — вбить клин между Россией и КНР. Никаких обращений к нам по поводу наших отношений с КНДР не было», — сказал Лавров.

По его словам, Москва и Пекин регулярно консультируются друг с другом о том, как координировать действия в отношении проблем, создаваемых американцами и их союзниками на корейском полуострове и вокруг него. У РФ и КНР «очень позитивный диалог» на эту тему, подчеркнул глава МИД России.

Он добавил, что на Западе сейчас идут разговоры о завершении «истории вокруг Украины» с тем, чтобы пойти навстречу некоторым российским законным требованиям и затем использовать Россию в коалиции против Китая.

«Такой простенький расчет… Как всегда — не за коллегиальность, а за то, чтобы пытаться разделять и властвовать. Попытки с абсолютно негодными целями», — высказался Лавров в адрес Запада.

В западных СМИ стали появляться публикации, в которых утверждается, что Китай якобы недоволен тесным сотрудничеством России и Северной Кореи, в связи с чем российско-китайские отношения могут осложниться.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сергей Лавров указал на необходимость обновления системы безопасности во всей Евразии.