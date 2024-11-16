Без психотерапии не обойдется: причины возникновения анорексии у подростков

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Это заболевание может привести к летальному исходу, если его вовремя не заметить.

Анорексия может привести к летальному исходу, и чаще всего она возникает у подростков. О причинах и последствиях страшной болезни в беседе с URA.RU рассказала психиатр Анна Ивашкевич.

Причины

Основная причина — это психологические факторы: низкая самооценка, страх набора веса, быть не таким, как все, семейные конфликты и критика внешности ребенка со стороны родителей.

«Отец или мать часто могут помыкать видом своего ребенка. Они не говорят, что ты полный, а шутят, что пончик, тебе бы похудеть. Все это подается с ехидством и намеками, что в школе тебя никто не будет любить и все будут придираться», — объяснила психиатр.

Симптомы

Отказ от еды и потеря веса — это первые звоночки, на которые нужно обратить внимание. Понять можно еще и по следующим признакам: постоянные разговоры о питании, усталость, снижение концентрации, широкая одежда.

Опасность

Что касается физического состояния, у подростка могут появиться проблемы с сердцем, истощение, сбои менструального цикла.

В психологическом плане еще сложнее — депрессия и суицидальные мысли. Ивашкевич отметила, анорексия — одно из самых смертельных заболеваний.

Значение семьи в предотвращении анорексии

По словам психиатра, поддержка родителей и настрой в семье играют важную роль для ментального здоровья ребенка. Никакого физического и психологического давления от старшего поколения не должно быть, иначе все может закончиться очень плачевно.

Ивашкевич дала несколько рекомендаций родителям для профилактики анорексии их чада. По ее словам, полноценные приемы пищи ребенка, активные мероприятия за пределами дома, условия для открытого общения вернут ребенка в реальность. Также родители должны показывать ребенку пример здорового образа жизни, проявлять поддержку и понимание.

Поддается лечению

Ивашкевич предлагает отвести ребенка на контроль к лечащему врачу, обязательно ввести в его рутину психотерапию, придерживаться диеты и пить лекарства. Еще лучше, если ребенок вместе с родителями будет посещать семейную психотерапию. Анна Ивашкевич уверяет, что если все делать в комплексе, то у подростка есть шанс избежать анорексии.

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