Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Thomas Trutschel

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Запад проигнорировал интересы России в сфере безопасности и попрал права русскоязычных жителей.

Конфликт на Украине стал результатом политики НАТО, направленной на создание там антироссийского плацдарма. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в телефонном разговоре канцлеру ФРГ Олафу Шольцу.

«Владимир Путин напомнил, что нынешний кризис стал прямым результатом многолетней агрессивной политики НАТО, направленной на создание на украинской территории антироссийского плацдарма при игнорировании интересов нашей страны в сфере безопасности и попрании прав русскоязычных жителей», — сообщили в пресс-служба Кремля.

Переговоры между Путиным и Шольцем прошли по инициативе Берлина. Во время беседы лидеры подробно и откровенно обменялись мнениями по ситуации на Украине.

Российский президент отметил, что договоренности по Украине должны строиться на основе новых территориальных реалий и ликвидировать первопричины конфликта.

Также Путин указал Шольцу на деградацию отношений Москвы и Берлина, которая стала следствием недружественной политики Германии в отношении России.

По словам российского лидера, Москва никогда не отказывалась от переговоров и по-прежнему открыта к диалогу, прерванному по инициативе Киева.

В свою очередь в немецком кабмине уточнили, что Шольц призвал Путина к переговорам по Украине для установления мира. Также он подтвердил намерение Германии оказывать поддержку киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что американские СМИ написали о якобы состоявшихся 7 ноября телефонных переговорах президента РФ Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа. В Кремле эту информацию назвали «чистой выдумкой».