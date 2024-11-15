Актриса Ковальчук работает волонтером с детьми-отказниками

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

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Впервые к звезде «Мастера и Маргариты» пришла эта идея, когда в больнице оказалась ее собственная дочь.

Звезда сериала «Мастер и Маргарита» Анна Ковальчук вступила в ряды волонтеров, чтобы помогать в больницах детям-отказникам. Об этом актриса сообщила в своем личном блоге.

«Постановление о сопровождении детей в больницах выполнено частично, и многие остаются без внимания, но они одинаково нуждаются в поддержке! Например, дети, которых только что изъяли из семьи — ничьи. Таким образом, десятки малышей продолжают находиться за железными прутьями детских больничных кроваток одни. Когда волонтеров не хватает, организация привлекает оплачиваемых нянь», — объяснила Ковальчук.

При этом у самой актрисы есть двое детей — 24-летняя дочь Злата и 11-летний сын Добрыня. По словам Ковальчук, именно оставшись в больнице со Златой, когда та была еще совсем малышкой, Анна впервые обратила внимание на детей-отказников, которые лежали в соседней палате. Тогда она поняла, что хочет помогать тем, кому очень нужна забота и внимание взрослых.

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