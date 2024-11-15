Гладков: ВСУ атаковали Шебекино семью беспилотниками
Фото: Telegram/Официальный телеграм-канал Губернатора Белгородской области/vvgladkov
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Осколки украинских дронов перебили газопровод.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по городу Шебекино в Белгородской области семью беспилотниками. Об этом глава региона Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале.
«В городе Шебекино четыре БПЛА атаковали жилой сектор. Два беспилотника нанесли прямые удары по многоквартирному дому. Один влетел в окно квартиры, повредив остекление. Из-за атаки второго в той же квартире произошло возгорание», — написал губернатор.
Помимо повреждений на фасаде зданий и посеченных осколками автомобилей, БПЛА перебили газопровод. К счастью, аварийным службам вскоре удалось устранить утечку.
Отмечается, что при последующих атаках повреждения получили надворная постройка и кровля складского помещения на одном из предприятий.
По информации Гладкова, в результате атак никто из местных жителей не пострадал.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что один человек погиб при массированной атаке киевского режима на Энергодар в Запорожской области. Украинские боевики намеренно нанесли удар по центру города, чтобы задеть как можно большее количество мирных граждан.