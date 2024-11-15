Гладков: ВСУ атаковали Шебекино семью беспилотниками

Фото: Telegram/Официальный телеграм-канал Губернатора Белгородской области/vvgladkov

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Осколки украинских дронов перебили газопровод.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по городу Шебекино в Белгородской области семью беспилотниками. Об этом глава региона Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале.

«В городе Шебекино четыре БПЛА атаковали жилой сектор. Два беспилотника нанесли прямые удары по многоквартирному дому. Один влетел в окно квартиры, повредив остекление. Из-за атаки второго в той же квартире произошло возгорание», — написал губернатор.

Помимо повреждений на фасаде зданий и посеченных осколками автомобилей, БПЛА перебили газопровод. К счастью, аварийным службам вскоре удалось устранить утечку.

Фото: Telegram/Официальный телеграм-канал Губернатора Белгородской области/vvgladkov

Отмечается, что при последующих атаках повреждения получили надворная постройка и кровля складского помещения на одном из предприятий.

По информации Гладкова, в результате атак никто из местных жителей не пострадал.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что один человек погиб при массированной атаке киевского режима на Энергодар в Запорожской области. Украинские боевики намеренно нанесли удар по центру города, чтобы задеть как можно большее количество мирных граждан.