Новак сообщил о готовности РФ наращивать поставки угля в КНР

Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев

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Товарооборот между странами за десять месяцев текущего года достиг почти 200 миллиардов долларов.

Россия готова наращивать поставки угля в Китай. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак на международном форуме «Ростки. Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество».

«Мы на сегодня по прошлому году около 100 миллионов тонн угля поставили КНР, и этот потенциал не исчерпан. Мы готовы в том числе наращивать объемы поставок как железнодорожным транспортом, морским транспортом, также через погранпереходы, через морские порты», — сказал Новак.

Он также отметил, что товарооборот между Россией и КНР за десять месяцев текущего года превысил 196 миллиардов долларов — это на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом треть товарооборота составляет энергетика.

На уголь приходится четверть производства мировой энергии, что превышает совокупный вклад всех не ископаемых источников энергии. Лидер по спросу — Азиатско-Тихоокеанский регион (83% от общего объема использования), в первую очередь Китай, который сжигает почти половину угля.

В прошлом году добыча угля в мире достигла самого высокого уровня за всю историю — 8,7 миллиарда тонн. Это связано в том числе с возросшими потребностями Европы, где не оправдывает себя зеленая энергетика.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Перу начался саммит Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества, где будут обсуждать финансирование энергетического перехода и зеленую экономику.