Даже не хоронила мать: Болгар обвинила сестру в предательстве

Фото: Instagram*/missbolgar

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Родственница соблазнилась деньгами и оболгала Ирину на всю страну в популярном телешоу.

Мать троих детей создателя Telegram Павла Дурова Ирина Болгар обвинила свою родную сестру Марину Ивушкину в предательстве из-за того, что та оклеветала ее на всю страну.

Ивушкина приняла участие в телешоу Андрея Малахова, в котором рассказала, что Болгар перестала участвовать в жизни семьи после того, как у нее завязались отношения с Дуровым и она переехала в Европу. Помимо этого, по словам Марины, Болгар даже не принимала участие в организации похорон их матери.

«Я узнала от родственников, что моя сестра взяла деньги от журналистов за то, чтобы свидетельствовать против меня. Этот удар был особенно болезненным. Я не могла поверить, что человек, с которым мы вместе росли, мог пойти на такое. Были часы разговоров, когда я пыталась донести до нее свои чувства, объяснить, через что я прохожу. Я надеялась на взаимопонимание, но все оказалось тщетно», — написала Болгар в своем личном блоге.

Она также подчеркнула, что сила предательства от родного человека оказалась невыносимой для нее.

По словам Ирины, Ивушкина оклеветала ее, поскольку Болгар никогда не прекращала общение с семьей и активно искала врачей для больной матери. Когда женщина все же ушла из жизни, то она связалась с Мариной и предложила полностью оплатить организацию похорон через ритуальное агентство, однако Ивушкина потребовала перевести деньги на ее личный счет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, кем работала Ирина Болгар до переезда в Швейцарию.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.