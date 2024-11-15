В Москве выживаемость детей с низкой массой тела увеличилась до 99%

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы/mos.ru

Для эффективной помощи будущим мамам и малышам в городе создают новый каркас акушерско-гинекологической службы.

Москва из года в год улучшает показатели выхаживания новорожденных, родившихся раньше срока. Только в 2024-м столичные врачи спасли более пяти тысяч недоношенных детей. Об этом рассказала Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы Сергея Собянина по вопросам социального развития.

«В Москве мы создаем все условия для эффективного выхаживания детей, родившихся раньше срока. Своевременная и качественная медпомощь позволяет врачам не только спасать малышей, но и снижать риск развития серьезных заболеваний в будущем, обеспечивая им здоровое и счастливое детство. Благодаря четко выстроенной работе акушерско-гинекологической службы столицы только за этот год наши врачи выходили свыше пяти тысяч недоношенных детей. А всего за последние 10 лет нам удалось добиться увеличения выживаемости младенцев с низкой массой тела с 90 до 99%», — отметила Анастасия Ракова.

Она также добавила, что с 2014 года в Москве показатель младенческой смертности снизился в два раза, тем самым достигнув исторического минимума.

Для эффективной помощи будущим мамам и малышам в столице создают новый каркас акушерско-гинекологической службы. Так, в структуре многопрофильных стационаров открываются современные перинатальные центры — специализированные клиники, где высококвалифицированную помощь получают пациентки с различными патологиями, а также новорожденные с рисками перинатальных осложнений.

Всего в Москве работает шесть таких центров, один из них открылся на базе городской клинической больницы № 31 имени академика Г.М. Савельевой в 2023 году. Здесь находится акушерский стационар и новый суперсовременный неонатальный корпус, в котором разместились отделения патологии новорожденных, а также реанимации и интенсивной терапии новорожденных. В центре установлено 46 аппаратов ИВЛ и 18 неонатальных реанимационных систем — это помогает специалистам спасать детей даже в самых сложных случаях.

В распоряжении столичных врачей-неонатологов самое современное оборудование, в том числе специальные кувезы для выхаживания младенцев в условиях, максимально приближенных к естественным. С 2022 по 2024 год закуплено и введено в эксплуатацию 255 кувезов.

Всего за три года, включая текущий, московские медорганизации получат более 1,5 тысячи единиц оборудования на сумму свыше двух миллиардов рублей. Кроме кувезов, в списке — наркозно-дыхательные аппараты, аппараты ИВЛ и другая необходимая техника.