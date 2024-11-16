«Новообразования выглядели подозрительно»: Хью Джекман боится рецидива

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/RW

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Актер призвал всех использовать солнцезащитный крем и регулярно проверяться у врача.

Актер Хью Джекман боится, что онкология вернется после успешного лечения и ремиссии. Об этом он рассказал в документальном фильме «Победа над раком».

Джекман признался, что в прошлом году сдавал пробы на биопсию и врач нашел два новообразования, которые выглядели подозрительно. Тогда артист испытал сильный стресс и отчаяние — он подумал, что болезнь снова вернулась к нему. Но уже через пару дней Джекман выдохнул, ведь опухоли оказались доброкачественными.

Звезда фильма «Росомаха» напомнил всем, что необходимо использовать солнцезащитный крем и регулярно проходить обследования у врача-онколога.

«Как бы сильно вы не хотели загореть, поверьте мне, оно того не стоит», — заверил актер.

Он объяснил, что это неизлечимая болезнь, но ее можно победить, если вовремя обнаружить рецидивы и начать лечить их.

Хью Джекману поставили страшный диагноз — базальная карцинома — в 2013 году. Он перенес много операций, химиотерапию. Спустя четыре года болезнь вернулась, и ему сделали еще несколько операций. После этого актер постоянно проходит обследование у врачей, чтобы вовремя заподозрить неладное. Даже несмотря на то, что результаты теста не показали рецидива, актер все равно продолжает быть бдительным.

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