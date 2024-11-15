Минюст РФ признал иноагентами журналиста Ториева* и общественницу Афанасьеву*

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

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При этом Фонд охраны окружающей среды и защиты животных из реестра был исключен.

Писательницу, общественного деятеля Веру Афанасьеву* и ингушского журналиста Магомеда Ториева* признали иностранными агентами. Об этом сообщается на сайте Министерства юстиции России.

По информации ведомства, Афанасьева распространяла недостоверную информацию о действиях российских властей и ВС РФ. Помимо этого, она выступала против проведения специальной военной операции и принимала участие в распространении сообщений и материалов иноагентов.

Ториев же, в свою очередь, принимал участие в создании материалов иноагентов, а также, как и Афанасьева, распространял фейки о действиях властей и армии России, и выступал против проведения СВО. Отмечается, что Ториев проживает за пределами РФ.

«Вместе с тем в соответствии с распоряжением Минюста России из реестра в связи с ликвидацией исключен Фонд охраны окружающей среды и защиты животных», — подчеркнули в сообщении Минюста.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд отказал Слепакову* в рассмотрении жалобы о снятии статуса иноагента. Комик неоднократно пытался оспорить свой статус, однако всякий раз получал отказ.

* — признаны иностранными агентами по мнению Минюста.