Не переносят осень: кто из россиян страдает от плохой погоды
KP.RU: погода влияет на 68% россиян
Фото: 5-tv.ru
Треть опрошенных отметили, что для них не столь важна погода, главное — порядок в жизни.
Переменчивая погода негативно влияет на настроение большинства россиян. Соответствующий опрос провел сайт KP.RU.
Из его результатов следует, что 68% опрошенных не переносят осень: в сезон хмурой погоды ощущают апатию, хандру и упадок сил.
«Серое небо, серый асфальт, серые деревья, печальные люди, конечно, вгоняют в тоску. Или белый снег пусть будет, или поскорее наступит май», — поделился один из респондентов.
Чуть менее трети опрошенных — 31% — рассказали, что на их настроение и мироощущение погода совсем никак не влияет. Для них состояние природы второстепенно, а главное — порядок в жизни.
«Дождь ли, снег, любое время года надо благодарно принимать. Я, например, люблю любую непогоду, в любое время года», — отметила участница опроса.
Еще 1% опрошенных заявили, что погода довольно относительно сказывается на их настроении. Их больше волнуют радости или проблемы, но иногда погода и в самом деле может повлиять на состояние.
Всего в поросе приняли участие 4,2 тысячи человек.
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