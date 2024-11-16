Не переносят осень: кто из россиян страдает от плохой погоды

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Треть опрошенных отметили, что для них не столь важна погода, главное — порядок в жизни.

Переменчивая погода негативно влияет на настроение большинства россиян. Соответствующий опрос провел сайт KP.RU.

Из его результатов следует, что 68% опрошенных не переносят осень: в сезон хмурой погоды ощущают апатию, хандру и упадок сил.

«Серое небо, серый асфальт, серые деревья, печальные люди, конечно, вгоняют в тоску. Или белый снег пусть будет, или поскорее наступит май», — поделился один из респондентов.

Чуть менее трети опрошенных — 31% — рассказали, что на их настроение и мироощущение погода совсем никак не влияет. Для них состояние природы второстепенно, а главное — порядок в жизни.

«Дождь ли, снег, любое время года надо благодарно принимать. Я, например, люблю любую непогоду, в любое время года», — отметила участница опроса.

Еще 1% опрошенных заявили, что погода довольно относительно сказывается на их настроении. Их больше волнуют радости или проблемы, но иногда погода и в самом деле может повлиять на состояние.

Всего в поросе приняли участие 4,2 тысячи человек.

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