«Отмечала в караоке»: Алсу рассказала о своих эмоциях после развода с Абрамовым

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Певица пела песни «Любочки» Успенской.

Певица Алсу после развода с бизнесменом Яном Абрамовым не ушла в депрессию, а с размахом отметила это событие. Об этом она рассказала в одном из шоу.

Более того, она вновь вернулась на сцену и стала сиять пуще прежнего. Как призналась артистка, у нее даже не было желания после расставания сменить прическу, как приято это часто делать.

Алсу уверяет, что полюбила себя еще больше и может сказать, что теперь она всем в своей жизни довольна.

«Развод я отмечала в караоке. Пела песню Любочки Успенской „К единственному нежному“. Это же душераздирающая песня, просто гимн всех караоке-вечеринок! Потом были путешествия. Шопинга не было, он уже не радует. Были бьюти-процедуры. Обожаю массаж», — сказала певица.

Алсу и Ян Абрамов официально развелись 27 августа после 18 лет брака. За это время у них появилось трое детей: Сафина, Микелла и Рафаэль. Певица признавалась, что справиться с трудным жизненным периодом ей помогли любимые поклонники.

Кроме того, блогера и модель Анастасию Решетову подозревали в романе с Яном Абрамовым — мол девушка и стала причиной разлада в семье. Сама же бывшая возлюбленная Тимати отрицает связь с на тот момент женатым мужчиной. Однако Алсу считает, что Решетова врет. Такая реакция исполнительницы вызвала массу негатива в сторону Решетовой, после чего интернет-пользователи обвинили блогера в разрушении семьи.

Решетова старалась не реагировать, но недавно заявила о своей невиновности. Эти слова вызвали в интернете новый бум: пользователи с большей силой начали буллить блогера. Не промолчала и Алсу. Она назвала Решетову лицемеркой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Алсу заметили в караоке с Алексеем Чумаковым. Получится ли у певицы реализовать желаемое?