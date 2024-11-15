Фото: © РИА Новости/Виталий Белоусов

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Балерина заявила, что принципиально отказывается от участия в реалити-шоу.

Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова раскритиковала поведение рэпера Natan (Алишера Мирзохонова) в популярном реалити-шоу. Свое мнение балерина высказала в разговоре с VOICE.

«Хотелось бы, конечно, чтобы все было добропорядочно. Но сейчас у них там вообще Санта-Барбара „…"Ничего доброго и хорошего сегодня на телевидении нет, всем нужны скандалы и интриги», — сказала Волочкова.

Поведение Natan на проекте вызвало широкий общественный резонанс. Сперва рэпер, будучи женатым, страстно целовался с блогером Лерчек (Валерией Чекалиной), после чего был пойман за интимом с певицей Бьянкой (Татьяной Липницкой). Интриги знаменитостей вызвали негативную реакцию у телезрителей.

Анастасия Волочкова предположила, что Чекалина могла не знать о том, что рэпер женат. Однако, по словам артистки, это маловероятно.

«В шоу-бизнесе очень много таких артистов, особенно, выбившихся из ниоткуда, которые ради пиара и привлечения внимания готовы на все „…“ В данный момент попасть вот в это все — это, простите — грязь», — подчеркнула балерина.

Волочкова уверяет, что всегда отказывалась от участия в такого рода реалити-шоу, несмотря на заманчивые гонорары. По словам балерины, она бы не согласилась на эту авантюру «ни за какие деньги».

К слову, сам Natan в своих социальных сетях недавно заявил, что популярное шоу на федеральном канале бьет рейтинги благодаря ему и его интрижкам. Он также сравнил себя с героем турецкого сериала, сменив оригинальное название шоу на «Великолепный Натан в Джунглях».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что раскрыты подробности отношений Бьянки и Natan.