«Кризисная ситуация»: Захарова прокомментировала беспорядки в Абхазии

Захарова: МИД РФ с озабоченностью следит за ситуацией с протестами в Абхазии

Фото: Анжела Кучуберия/ТАСС

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Дипломат рекомендовала гражданам РФ покинуть территорию республики.

Россия с озабоченностью следит за ситуацией с протестами в дружественной Абхазии. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии для 5-tv.ru.

«Оппозиционные силы, к сожалению, не сочли возможным урегулировать разногласия с законной властью страны через цивилизованный взаимоуважительный диалог и вышли за рамки правового поля, спровоцировав эскалацию конфликта. В результате в республике сложилась кризисная ситуация, и это, вне зависимости от ее исхода, тормозит развитие Абхазии», — подчеркнула спикер МИД.

Она также отметила, что подобные ситуации точно не поспособствуют привлечению инвестиций из других государств, что затормозит социально-экономическое развитие республики.

Захарова выразила надежду, что сложившаяся ситуация разрешится мирным путем, с соблюдением законов Абхазии.

Дипломат также призвала российских граждан воздержаться от поездок в Абхазию, а тем, кто уже находится в республике, посоветовала соблюдать осторожность и, при возможности, покинуть территорию страны.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры, на которых протестующие в Сухуме пробили ворота парламента при помощи военного грузовика.