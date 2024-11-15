«Едва ли достоин»: Захарова объяснила отказ Папы Римского посещать Париж

Фото: Reuters/Stefano Rellandini

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Главу католической церкви возмутило открытие летней Олимпиады.

Папа Римский Франциск дважды отказался ехать в Париж на открытие восстановленного Собора Парижской Богоматери из-за позорного открытия летних Олимпийский игр в 2024 году. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала в своем Telegram-канале.

«Президент Франции пригласил на открытие восстановленного Собора Парижской Богоматери 8 декабря Папу Римского Франциска. И понтифик публично заявил, причем дважды, что… в Париж он не поедет. Римская курия публично на весь мир дает понять Парижу, что после того непотребства, которое было устроено на открытии Олимпиады, текущий режим едва ли достоин пастырского визита понтифика», — прокомментировала сложившуюся ситуацию Захарова.

Спикер МИД также подчеркнула, что отказ Франциска от визита в Париж вызвал поддержку среди верующих. Несмотря на попытки французских властей оправдаться, все прекрасно понимают, почему глава католической церкви отверг приглашение Макрона.

В качестве шоу на открытие Олимпийских игр в Париже организаторы спародировали роспись Леонардо да Винчи «Тайная вечеря». В роли Христа выступила женщина в синем платье с глубоким вырезом на груди, на ее голове был нимб с лучами, а на ушах — большие черные наушники. В образе апостолов Христа предстали мужчины, переодетые в женские наряды. Также роль ученика Христа сыграла девочка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин высказался о скандальном открытии Олимпиады в Париже.