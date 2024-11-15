Утратившим имущество жителям Курской области выделят четыре миллиарда рублей

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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При этом на покупку и строительства жилья в регионе дополнительно направят 14 миллиардов рублей.

Российское правительство выделит четыре миллиарда рублей жителям Курской области, которые утратили свое имущество. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил в ходе заседания Кабмина.

«Сегодня Курской области дополнительно направим на компенсацию таких затрат почти четыре миллиарда рублей, чтобы граждане смогли оперативно получить средства и приобрести самые необходимые вещи», — подчеркнул российский премьер.

По его словам, более миллиарда рублей правительство направит на компенсацию тем курянам, которые вынуждены снимать жилье из-за утраты имущества. Помимо этого, 14 миллиардов рублей будет направлено на покупку и строительство жилья в регионе.

Мишустин отметил, что правительство оказывает поддержку не только жителям Курской, но и Белгородской области. Еще 3,5 миллиарда рублей выделят на строительство и покупку жилья для белгородцев.

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.

На территории Курской области введен режим ЧС федерального масштаба и контртеррористической операции (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Курске уволили чиновницу после встречи с жителями.