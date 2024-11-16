Беременная вторым ребенком Дженнифер Лоуренс снова появилась на публике

Фото, видео: www.globallookpress.com/IMAGO/Jeffrey Mayer; 5-tv.ru

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На красной ковровой дорожке актриса не скрывала своего интересного положения.

Обладательница «Оскара» Дженнифер Лоуренс готовится к рождению второго ребенка. Актриса в последние несколько месяцев почти не появлялась на публике. И вот ее интересное положение удалось рассмотреть на премьере фильма «Хлеб и розы», где звезда «Голодных игр» выступила в роли продюсера.

Для красной дорожки Дженнифер выбрала образ «тотал блэк». Наряд в пол подчеркнул округлившийся живот, который Лоуренс бережно придерживала руками.

Муж Лоуренс — искусствовед, арт-агент и галерист Кук Марони. Пара оформила свои отношения в 2019 году, а в феврале 2022-го на свет появился их первый сын, мальчика назвали Сая. Сама актриса признавалась, что переживает из-за того, что не является образцовой матерью.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что беременность Дженнифер Лоуренс подтвердил представитель знаменитости.