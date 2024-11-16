Испорченное личинками сырье: покупатели чаще жалуются на качество консервов

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Красноухов;

Контрольная закупка обнаружила то, чего в рыбе быть не должно, — паразитов и червей.

Торговые сети начали внутренние проверки из-за личинок в рыбных консервах. Наличие паразитов уже подтвердила и экспертиза. Корреспондент «Известий» Эрик Галяутдинов попытался узнать, кто, где и как производит этот продукт.

Красноярск, Санкт-Петербург, Владимир — по всей стране покупатели находят рыбные консервы с сюрпризом от производителя.

Журналист купил банку в одном из столичных магазинов, причем, что важно, в одной из точек достаточно крупной сети супермаркетов. Журналисту не везет — он находит в продукте то, чего в нем быть не должно.

Как туда попали паразиты, не знают даже менеджеры супермаркетов. Более того, и в специальной базе нет информации.

«Материал не указан, маркировки нет, штучный товар. Страна Россия. Где производится, вообще не написано», — сообщил работник одного из магазинов.

Еще больше тайн на этикетке. Вместо привычного одного производителя там щедро указано три. Первый в списке — завод во Владивостоке.

«На представленных редакцией телеканала фотографиях консервов — подделка. Дизайн упаковки, маркировка продукции, дата выпуска — все не соответствует действительности и оригиналу», — заявила пресс-секретарь ООО «Дефриз» Наталья Шестакова.

Из списка на этикетке остается два кандидата. Оба в далеко не самой портовой области — Владимирской. Город Лакинск. Большой склад вдоль трассы. Корреспондент «Известий» попробовал зайти внутрь, представился предпринимателем, который ищет надежного поставщика.

— Здесь склад, где находятся консервы?

— Какие вам консервы? Тут печень трески делают.

— Печень трески, говорят, качественная, хорошая.

— Да, да, очень хорошая.

— Вы ели ее?

— Конечно.

— Вам нравится?

— Да, там перец, все, как положено.

И, по всей видимости, секретный ингредиент, чтобы заморить червячка. Что думать? Надо брать. Корреспондент попросил связать с директором. Но и их завод такие консервы, как оказалось, не производит.

«Чтоб вы понимали, наш завод Г-11, Г-83 — это не наш завод, я просто не знаю, чей», — сообщил представитель предприятия.

Методом исключения остается один завод. Журналисту удалось найти то самое производство. Находится оно в небольшом селе во Владимирской области. И, что интересно, ни озер, ни тем более морей здесь рядом нет. Впрочем, это не мешает производить здесь рыбные консервы сомнительного качества.

Если заглянуть немного за ограду, работа здесь словно остановилась. Как удалось узнать, объемы производства на предприятии, действительно, стали ниже. Но один из представителей завода подтвердил — они выпускают такие консервы.

«700, 800, может, тысяча в месяц, но у нас все забирают», — сообщил представитель предприятия.

На производство попасть так и не удалось. Как только мы начали задавать вопросы про червей в рыбном паштете, производитель скрылся за высоким забором.

Позже с нами на связь вышел руководитель предприятия Михаил. И в официальном ответе, и в неформальной беседе он заявил, что паразиты в рыбных консервах — это норма.

«Возьмите всех производителей, кто там стоит. Там стоит восемь или девять производителей, и будет тот же самый результат, я вам даю 99%», — заявил руководитель предприятия Михаил.

Специалисты же дают те же 99%, что десятки паразитов в банке, пускай и мертвых, — это явный признак ошибки при производстве.

«Поскольку речь идет о видимых даже после термической обработки крупных личинках, речь идет о недостаточном контроле на производстве за тем сырьем, которое поступает, либо о сознательном использовании сильно зараженного испорченного сырья с такими личинками», — заявил председатель общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов.

В прошлом году в надзорном ведомстве обнаружили ряд нарушений на этом предприятии. Одно из них как раз связано с некачественным сырьем. В списке заболеваний, которые переносят рыбные паразиты, — описторхоз, анизакиоз, лигулез и другие. Поэтому есть такие консервы опасно.

«В любом случае могут быть перенесены всевозможные паразитарные заболевания. Это, конечно, можно проверить только исследовательским путем, с помощью лабораторно-инструментальных исследований», — заявила заместитель Центра компетенций по вопросам пищевой безопасности Роскачества Елена Спеценко.

Паштет минтая из Владимирской области уже прошел лабораторную экспертизу. Черви в банках — это личинки нематод. Свои проверки проводят и продавцы. В одной крупной торговой сети уже убрали товар с прилавков.