Опять маски? Почему в Петербурге выросла заболеваемость пневмонией

В Петербурге почти в два раза выросла заболеваемость пневмонией

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В этом отчасти виноваты и сами пациенты.

В Северной столице закрыты несколько десятков классов, на карантин уходят и группы в детсадах. Все из-за пневмонии: она маскируется под обычную простуду, но опасна тяжелыми осложнениями. Корреспондент «Известий» Марк Стакионис рассказал подробнее.

В Петербурге за последние девять месяцев зарегистрировали более 17 тысяч случаев заболеваний пневмонией. Это почти в два раза больше, чем в прошлом году. При этом в Роспотребнадзоре заявляют, что сезонный эпидемический порог пока не превышен. Но у врачей может не быть полной картины, потому что многие лечатся на дому.

«Достаточно широко развито самолечение, либо нелечение вообще. Потому что собираем анамнез у лиц с заболеванием внебольничной пневмонии, либо позднее обращение в медицинскую организацию, употребление каких-то средств, про которые кто-то где-то услышал, либо вообще не лечатся и уже сразу имеют клинику и это заболевание», — рассказала Ольга Историк, руководитель управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области, главный государственный санитарный врач региона.

Другой причиной, по которой возрастает заболеваемость, стала устойчивость к антибиотикам, которая появляется из-за самолечения.

«Все приводит к тому, что мы уже сейчас констатируем появление случаев резистентных микроорганизмов к нашей последней ступни лечения. Если практиковать такое и дальше, мы просто можем потерять этот антибиотик через лет десять-пятнадцать», — объяснил руководитель отдела хронической обструктивной патологии легких ПСПБГМУ им. И. П. Павлова Андрей Козырев.

По словам медиков, пневмонию, особенно микоплазменную, на первых стадиях трудно диагностировать. Начинается как простуда: першение в горле, кашель, насморк, температура. В этот момент, бактерии, которые попали в легкие, активно размножается, вызывают воспаление, дыхание затрудняется. Возбудителей болезни может быть несколько.

«Начинается пневмония — например, вирусная. И потом вторичная. Не у всех, не обязательно», — пояснила врач-педиатр, иммунолог Зоя Скорпилева.

Пневмония часто дает осложнения, и вылечить их уже будет гораздо сложнее.

Пневмония прежде всего, заболевание сезонное, поэтому с приходом холодов в первую очередь важно утепляться — не забывать носить головные уборы и прикрывать шею. Но еще со времен коронавируса мы помним, что важно постоянно мыть руки и носить маски.

Всего в Петербурге из-за пневмонии закрыты 35 классов. В 18 группах детских садов объявлен карантин.