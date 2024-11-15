«Не мы навязывали»: Орбан нашел виновных в росте цен на энергоносители

Фото, видео: © РИА Новости/Валерий Шарифулин; 5-tv.ru

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Путь, по которому движется ЕС, премьер Венгрии сравнил с самоубийством.

Евросоюз должен пересмотреть санкции против России — на этом сейчас настаивает Венгрия. Виктор Орбан заявил, что эти запреты ударили бумерангом по самой Европе.

Цены на энергоносители взлетели в несколько раз, и это нарушает Декларацию о конкурентоспособности ЕС. Ведь там говорится, что снижения цен на нефть, газ и электроэнергию нужно добиваться всеми доступными способами. Вариант, по словам венгерского премьера, только один — снятие ограничений с России.

«Решение о введении санкций было ошибочным, необдуманным, и не мы его навязывали. Так что я виню здесь не себя, а Брюссель. Санкции привели к росту цен на энергоносители, что в свою очередь привело к инфляции», - считает Орбан.

Орбан напомнил, что промышленные компании в странах ЕС платят за газ и электроэнергию в несколько раз больше, чем их основные конкуренты в США и Китае. Путь, по которому сейчас идет Европа, премьер Венгрии сравнил с самоубийством.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что лидеры стран Евросоюза обсудили выстраивание отношений с США при новой администрации.