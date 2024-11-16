Фото, видео: www.globallookpress.com/Ximena Borrazas; 5-tv.ru

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В министерстве обороны страны заявили, что не стоит забывать о собственных интересах.

Украине решили напомнить о ее зависимом положении. Теперь об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. Он пожаловался на откровенную неблагодарность Киева.

«У Украины и президента* Владимира Зеленского память коротка. Я все понимаю, но нельзя говорить, что Польша ничего не делает. Мы делали и делаем все возможное. Но всему есть предел. Предел помощи Украине — это вопрос безопасности Польши», — заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

Поляк обвинил Зеленского в том, что он пытается всячески втянуть в боевые действия другие страны. Это уже не первые конфликты между Киевом и Варшавой. Ранее Зеленский поругался с главой МИД Польши Сикорским. Противостояние между ними возникло из-за завышенных требований главы киевского режима, но окончательно рассорил политиков спор по вопросу Волынской резни.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Зеленский анонсировал новый «план победы».

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.