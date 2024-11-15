Розыска не будет: Киркоров оплатил все штрафы за нарушение ПДД

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Пресс-секретарь артиста даже поделилась скриншотом, подтверждающим отсутствие долгов.

Народный артист России Филипп Киркоров оплатил все штрафы за нарушение ПДД. Об этом пресс-секретарь поп-короля эстрады Екатерина Успенская сообщила в беседе с Газета.ру.

«Все оплачено», — заявила Успенская.

Она также предоставила изданию скриншот с сайта «Помощник водителя», на котором видно, что задолженность Киркорова по штрафам составляет ноль рублей.

Накануне в СМИ разлетелись новости, что Филиппа Киркорова объявили в розыск из-за неуплаты штрафов за нарушение ПДД на сумму в 24 тысячи рублей. Также сообщалось, что с декабря прошлого года артист нарушил правила поведения на дороге 31 раз.

Ранее 5-tv.ru сообщал о новом витке скандала, разгоревшемся из-за прошлогодней «голой вечеринки». В новом интервью Киркоров, который, как и остальные участники мероприятия, столкнулся с критикой и отменой концертов, заявил, что блогер Настя Ивлеева должна была перед ним извиниться.

Сама Ивлеева молчать не стала и опубликовала в своем блоге шуточный пост, предложив подарить Киркорову серьги в виде крыс.