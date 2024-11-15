«Это вирус, а не отравление»: мамы жалуются на работу школьной столовой

Фото: © РИА Новости/Алексей Сухоруков

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Врачи предполагают, что это может быть энтеровирус или ротавирус.

Матери отравившихся детей выразили недовольство качеством питания в школьной столовой в Новочебоксарске. Подробностями произошедшего они поделились в беседе с изданием Газета.ру.

Как отметила первая мама Ксения, ее дочь учится во втором классе в школе № 4. Именно там все и случилось. Девочке, как и остальным десяти детям и их учительнице, стало плохо после употребления в пищу сырых котлет. Однако столовую не спешили закрывать, вместо этого, уроки перевели в дистанционный формат.

По словам врачей, к которым обращалась обеспокоенная мама, это вовсе не пищевое отравление, а вирусная инфекция.

«Учитель говорит, что не знала об обстановке в школе. Врач говорит, что это энтеровирус или ротавирус. Не пищевое отравление, судя по клиническим симптомам. Но нужно сдать анализы для достоверной информации», — отметила Ксения.

Другая мама Наталья рассказала, что ее дочь жаловалась на кислый салат. Теперь у нее начались рвота и диарея, а у ее брата поднялась высокая температура.

По словам женщины, дети обучаются в кадетском лицее, но на время ремонта их перевели в эту школу.

«Младшая ходит в первый класс. В понедельник 11 ноября пришла из школы бледная, ее вырвало и была диарея. Сказала, что салат был кислый. По сегодняшний день в школу не ходила. Старший ходит в шестой класс, сейчас лежит с температурой и рвотой, ждем врача. В школах еда всегда холодная и невкусная», — уверяет она.

Мнение Натальи поддерживает и третья мама Стася. Она добавила, что ее дети жаловались на качество еды в школьной столовой, которое оставляло желать лучшего. По их словам, еда всегда была холодной, сырой, соленой. По информации этой мамы, большинство детей лечатся дома, не обращаясь к специалистам.

Минздрав Чувашии 15 ноября сообщил, что за помощью к врачам обратились 163 человека — 34 пострадавших вызвали скорую помощь, 33 обращения поступило от детей, среди них пять были госпитализированы, 129 — самостоятельно обратились за амбулаторной помощью. После произошедшего следователи возбудили уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru писал, что двухлетняя девочка из многодетной семьи умерла после отравления.