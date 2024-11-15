«Любовь, но не совсем стандартная»: Майами прокомментировал поцелуй с Бузовой

Олег Майами заявил, что не состоит в отношениях с Ольгой Бузовой

Фото: Елизавета Клементьева/ТАСС

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Состоят ли знаменитости в отношениях?

Певец Олег Майами на фоне слухов о романе с коллегой Ольгой Бузовой заявил, что они не состоят в отношениях. Об этом он рассказал в беседе с Жара Media.

Накануне в Москве состоялся концерт певицы в честь восьмилетия ее карьеры, куда Майами приехал с красивым букетом. В ходе выступления Ольга исполнила дуэтом с Олегом романтическую песню «Такси», после чего артист оказался рядом с Бузовой, а потом обнял ее и страстно поцеловал.

Поклонники были уверенны, что таким образом они подтвердили свой роман и больше не желают скрывать своих чувств. Однако исполнитель опроверг все догадки.

«Хочу, чтобы вы понимали. Мы не встречаемся с Олей. У нас нет серьезных отношений, но мы много лет находимся рядом. Поцелуй между нами — это обычное дело. Это сложно назвать поцелуем большой любви. Это любовь, но не совсем стандартная», — объяснил Олег.

К слову, в прошлом у исполнителей уже был скоротечный роман. В 2019 году пару заставали в ресторане за страстным поцелуем. Но тогда их отношения продлились недолго. Ходили слухи, что Бузовой мог не понравиться совместный снимок возлюбленного с моделью Аленой Шишковой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ольга Бузова может подарить еще одного наследника Павлу Дурову.