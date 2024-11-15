Толмацкого и Муромова могут оштрафовать за неявку в суд по делу Талькова

Фото: © РИА Новости/Н. Синицына

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Два музыкальных деятеля 1990-х не явились на допрос.

Продюсер Александр Толмацкий и певец Михаил Муромов не явились в суд по делу об убийстве музыканта Игоря Талькова. Об этом пишет KP.RU.

«Гражданин Толмацкий начал с козырей: „А вы знаете, вообще, кто я?“. Тут, честно признаюсь, мне пришлось прибегнуть к помощи сети, чтобы узнать, кому же такому мы звоним. Кстати, так Толмацкий ответил судье», — рассказала руководитель объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева о разговоре с Толмацким.

В той беседе Толмацкий объяснил, что ему сейчас вообще не до суда и долга.

Что касается Муромова, то по его телефону ответила некая женщина, попросившая прислать повестку почтой. При этом она заявила, что в отделение никто не пойдет.

В пресс-службе судов уточнили, что, в случае неявки, этих граждан в праве оштрафовать, либо подвергнуть их приводу в суд.

Помимо Толмацкого, в суд вызывали еще и певца Игоря Николаева. Артист находится на связи и намерен в скором времени дать показания. Также вызвали певицу Лолиту. Все они присутствовали на одном мероприятии в вечер, когда был убит Тальков.

Кроме того, в тот вечер там была и певица Наташа Королева, которая уже была допрошена, однако ее показания мало чем могут помочь суду, так как в момент убийства она находилась на сцене.

Звезда советской эстрады Игорь Тальков был застрелен 6 октября 1991 года во время концерта в петербургском дворце спорта «Юбилейный». Главным подозреваемым в убийстве был назван его директор Валерий Шляфман, однако в 1992 году он сбежал в Израиль и остается там по сей день.

Ранее 5-tv.ru писал, что в деле об убийстве Талькова появились новые детали. Автор книги о Талькове утверждает, что убийца не тот, на кого более 30 лет назад указало следствие.