Почва для высыпаний: какие масла нельзя использовать для кожи лица

Фото: www.globallookpress.com/Siegfried Grassegger

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Некоторые косметические продукты могут вызвать акне.

Минеральные и натуральные эфирные масла могут спровоцировать аллергическую реакцию и вызвать появление акне. Об этом в беседе с изданием Газета.ру рассказала основатель и генеральный директор бренда натуральной косметики Елена Носкова.

Она подчеркнула, что опасность таких масел заключается в высокой комедогенности. Среди них выделяют кокосовое, пальмовое и масло зародышей пшеницы.

«Особенно осторожными, как ни удивительно, стоит быть с натуральными маслами, поскольку, в отличие от синтетических аналогов, они сложносоставные, многокомпонентные и концентрированные», — отметила эксперт.

Носкова добавила, что необходимо выбирать «сухие масла», так как в них есть витамины и другие полезные компоненты с оливковым скваланом. Благодаря этому продукт проникает вглубь кожи и оказывает пролонгированный эффект. Но вот использовать натуральные масла с высоким содержанием фенола не рекомендуется.

«Главные виновники аллергических реакций в случае натуральных эфирных масел — это фенолы. Больше всего фенолов содержат масла тимьяна, гвоздики, корицы, душицы и чабреца», — заверила Носкова.

Обладательницам жирной и проблемной кожи повезло еще меньше: им нельзя использовать не только комедогенные масла, но и минеральные. По словам основательницы бренда, такое масло образует на поверхности кожи невидимую пленку, тем самым препятствуя микроциркуляции. В результате появляется почва для высыпаний. Однако альтернативу для кожи Носкова не предложила.

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