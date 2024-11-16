«Инструмент управления поведением»: как парфюм влияет на восприятие человека

Фото, видео: www.globallookpress.com/Shatokhina Natalia; 5-tv.ru

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Чтобы создать вокруг себя необходимую атмосферу, при выборе духов необходимо учесть несколько факторов.

С помощью парфюма можно задать нужное настроение и воздействовать на других людей. О том, как это происходит, рассказала парфюмер Валерия Нестерова в беседе с 5-tv.ru.

По словам эксперта, подобными уловками пользуются компании для привлечения продаж в своих бутиках.

«Этим активно пользуются в аромамаркетинге, как инструментом управления поведением других людей через ароматы, создавая определенную ароматическую атмосферу», — говорит парфюмер.

Например, в элитных бутиках используется парфюмерная композиция, включающая в себя аромат кожи или древесные ноты. В медицинских учреждениях могут распылять ароматы, понижающие эмоциональное напряжение: это лавандовые или хвойные оттенки.

Чтобы создать атмосферу уюта и праздника, магазины могут использовать ноты кофе, цитрусов и пряностей. Это заставит потенциального покупателя остаться и по-другому взглянуть на товар. В погоне за эмоциями человек легко решается на новые приобретения.

Все мы — «ходячие аромадиффузоры», говорит Нестерова. Люди имеют способность с помощью парфюма создавать определенную атмосферу вокруг себя и входить в определенное состояние.

«С другой стороны, мы оказываем воздействие на окружающих людей, чтобы они считывали через нас какую-то эмоцию, которую мы с вами несем», — говорит парфюмер.

Однако часто бывает так, что люди выбирают какой-то аромат, исходя из трендов, информации о нем в интернете или рекомендаций других людей, и часто он может не соответствовать самому человеку и его роду деятельности.

Эксперт при этом отметила, что не стоит полагаться на какой-то понравившийся парфюм во всех ситуациях, так как он бывает не всегда уместен.

«Допустим, мы купили какой-нибудь яркий цветочный аромат с фруктами, ягодами. Он классный, красивый, но при этом мы работаем в офисе, где нужно фокусироваться на документах, на работе, встречах с коллегами, переговорах. Возможно, где-то, где нужно проявлять себя экспертом. Согласно исследованиям, цветочные, фруктовые и ягодные оттенки, наоборот, вызывают романтические переживания. Поэтому, когда мы ходим в таком парфюме, то мы меньше сфокусированы на работе», — объясняет эксперт.

Кроме того, мы отвлекаемся на что-то, что напоминает нам о романтике, и хуже работаем. Коллеги, в свою очередь, также могут воспринимать человека с таким парфюмом неоднозначно. Окружающие могут испытывать раздражение от яркого аромата. Таким образом, духи могут помешать личной эффективности.

«Иногда интуитивный выбор аромата не отражает то самое состояние, настроение и задачи, которые вы хотели бы проявлять», — заключила парфюмер.

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