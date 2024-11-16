Певица или товарный знак: у Алсу пытаются забрать имя

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Комментариев по данной ситуации ни с одной стороны пока нет.

На певицу Алсу подала в суд фирма из Петербурга. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на данные картотеки арбитражных дел.

Отмечается, что иск подан 11 ноября 2024 года, однако с чем он связан пока не ясно.

«Истцом выступает компания „АктивТестГрупп“, ответчик Алсу Абрамова, третьим лицом привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности», — указано на сайте суда.

По информации портала, секретарь фирмы отказалась комментировать иск к Алсу, а генеральный директор Ильдус Идрисов и вовсе отказался отвечать на вопросы журналистов.

Анализируя данную ситуацию, пользователи сети выдвинули предположения, что иск связан с товарными знаками. Эта фирма недавно подала заявку на регистрацию бренда «Алсу» для ультразвуковой измерительной установки. Однако такие товарные знаки уже есть — они закреплены за самой певицей. И, видимо, фирма изъявила желание, чтобы знаменитость поделилась своим именем. Сама певица пока никак не прокомментировала ситуацию.

Ранее 5-tv.ru писал, как живет Алсу после развода с Яном Абрамовым.