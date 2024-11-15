«Похожа на нее»: дочь Малафеева опубликовала фото с погибшей в ДТП мамой

Фото: © РИА Новости/Михаил Разуваев

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На момент смерти родительницы Ксении было всего семь лет.

Дочь бывшего вратаря сборной России Вячеслава Малафеева Ксения выложила архивный снимок с ушедшей из жизни матерью Мариной. Девушка заявила, что каждый день скучает по погибшей родительнице. Об этом сообщает издание KP.RU.

«Фотографии, конечно, есть у меня и у моей семьи. Часть вещей осталась у папы, часть у меня. Маму каждый день вспоминаю и с возрастом понимаю, что я настолько на нее похожа», — написала Малафеева.

Родственники, по словам Ксении, также отмечают то, как сильно она напоминает свою родительницу.

Марина Малафеева погибла 17 марта 2011 года. Она возвращалась с вечеринки. Автомобиль женщины занесло, он наехал на сугроб, а потом врезался в рекламный щит. Марина погибла на месте. Позже стало известно, что в крови женщины обнаружен алкоголь, количество которого превышало допустимую для нахождения за рулем норму. На тот момент ее дочери Ксении было семь лет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дочь Малафеева раскрыла правду о мачехе.