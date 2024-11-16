Зима близко: как подготовить сады и огороды к холодному времени года

Фото: @ РИА Новости/Михаил Мордасов

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Невнимание к болезням может создать проблемы на несколько поколений.

Пренебрежение санитарной обработкой участка может иметь плачевные последствия. Об этом рассказал изданию URA.RU известный садовод Андрей Туманов.

По словам эксперта, важно к каждому типу участков подходить индивидуально. То есть, огород отличается от сада, а сад от газона. Важно уметь адаптировать общие советы под себя.

Сгнившие плоды, ботва и другие остатки растений с участка необходимо утилизировать. Самым простым способом является сжигание, но огонь не самый экологичный метод. Можно закопать, но подальше от территории, где размещаются посадки. Компостирование тоже отличный вариант, но только если вы уверены, что среди остатков нет инфицированных.

«Если у вас много гнилья, засохших веток, каких-то гниющих плодов, ясно, что у вас какая-то зараза. Эти болезни сохранятся до следующей весны, потом дадут свое, так сказать, следующее поколение», — предупреждает Туманов.

Опавшие листья, по мнению садовода, можно не убирать с участка. Они становятся укрытием для полезных насекомых и питанием для червей. Но оставляем растительное «золото» только если деревья здоровы.

Перекапывать почву в огороде можно и осенью, и весной. Оба варианта допустимы, считает эксперт. А вот в саду от активной работы лопатой стоит отказаться. Перекопка может повредить корни. Там лучше землю культивировать.

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