Фото, видео: 5-tv.ru

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Группе из 16 человек предлагают облачиться в исторически точные доспехи, пройти тренировку и встретиться с соперником на настоящей арене.

В древнеримском Колизее возобновят гладиаторские бои. Платформа по аренде жилья для туристов запустила атмосферный ролик. Группе из 16 человек предлагают облачиться в исторически точные доспехи, пройти тренировку и дальше встретиться с соперником на настоящей арене гладиаторов.

Отмечается, что главная достопримечательность Рима впервые будет открыта для публики после наступления темноты. Известно, что выбирать участников будут случайным образом из числа тех, кто направит заявку. Платить им не придется. Все расходы покрыли организаторы. Таким необычным образом они решили прорекламировать выход второй части нашумевшего фильма «Гладиатор» Ридли Скотта.