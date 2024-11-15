Гендиректор НМГ Баланова: 94% зрителей позитивно оценивают российский контент

Фото, видео: 5-tv.ru

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Сегодня востребованы разные форматы — от научно-популярных программ до молодежных сериалов и шоу.

Национальная Медиа Группа (НМГ) увеличила производство премьерного контента. Уже сейчас холдинг уверенно движется в сторону шести тысяч часов в год. Об этом гендиректор НМГ Светлана Баланова рассказала на Национальном рекламном форуме.

Востребованы самые разные форматы — шоу, научно-популярные программы, фильмы, причем не только художественные, но и документальные. Так, недавно с большим успехом состоялась премьера картины «Александр Третий».

А еще Национальная Медиа Группа объявила о запуске молодежного интерактивного сериала «Эвридей». Это короткий формат с сериями по 8-10 минут будет выходить на интернет-платформе. И, конечно, большое внимание уделяют телевидению, ведь оно остается самым популярным медиа в стране.

«И надо сказать, что в России огромный выбор бесплатного высококачественного телевидения. И это, конечно, в какой-то степени дает нашему зрителю возможность смотреть тот контент, который в других условиях был бы ему доступен только за деньги. Телевидение остается, в том числе „придумывателем“ новых форматов, как, например, сериал „Эвридей“, потому что на самом деле телевизионные холдинги являются точкой концентрации лучших талантов в стране, креативных талантов, которые работают не только с телевизионной средой, а с любыми другими средами», — говорит генеральный директор НМГ Светлана Баланова.

По словам Светланы Балановой, 94% зрителей позитивно оценивают российский контент. И это — огромный скачок за последние годы.